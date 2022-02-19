Посол РФ обвинил США во лжи: "Новый вброс"

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что руководство Белого дома развернуло против РФ кампанию по дезинформации.

Антонов отметил, что в США намеренно внушают гражданам недостоверную информацию.

"Особое недоумение вызывает новый "вброс" со стороны американских официальных представителей относительно эвакуации граждан с территории ЛНР и ДНР. Наша готовность принять у себя дома мирных жителей Донбасса, опасающихся за свою жизнь, воспринимается Вашингтоном как элемент пропаганды, направленной на оправдание "неминуемого вторжения" на Украину", — выразил свою точку зрения посол в Facebook.

Антонов уверил, что Россия не строит планов по вторжению. Он подчеркнул, что обвинения США в эскалации конфликта не имеют под собой реальных оснований.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищными слова Джозефа Байдена о Донбассе. Её возмутило то, что Байден избегает затрагивать проблемы мирного населения в Донбассе.

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