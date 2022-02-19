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Автор Дмитрий Плотников

Мария Захарова назвала чудовищными слова Байдена о Донбассе

Политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала свой комментарий словам американского президента Джо Байдена о ситуации на Украине.

Мария Захарова назвала чудовищными слова Байдена о Донбассе

Мария Захарова высказалась по поводу заявления главы США, что якобы именно Донбасс нарушил режим перемирия.

"Надо было добавить: „Россия опасно придвинулась к границам НАТО“. Самое чудовищное — ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей, нет проблем", — пишет Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Мы уже сообщали, что началась эвакуация гражданского населения ЛДНР в пограничные регионы Российской Федерации. Предполагается эвакуировать до 700 тыс. детей, женщин и пожилых людей.

Ранее официальный представитель Государственного департамента заявил, что Вашингтон рассматривает сообщения о взрывах и эвакуации в Донбассе, как предлог для операции "под чужим флагом" против Украины.

Утром 19 февраля, президент США заявил, что Донбас ответственнен за нарушение режима прекращения огня, несмотря на то, что по информации глав республик, именно Киев постоянно обстреливал их позиции в последнее время. Также США попытались возложить ответственность за ухудшение обстановки в регионе и на РФ, напомнив, что против Кремля будут введены санкции в случае её "вторжения". Москва заявляет, что не имеет никакого отношения к происходящему сегодня в Донбассе.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы сша донбасс джо байден мария захарова
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Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения из республик Донбасса, надо вспомнить слова Путина, сказанные им два дня назад.  

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