Украинские чиновники выступили с брифингом по ситуации на Донбассе. Тезисно приведены основные заявления властей незалежной.

На Украине уверили, что готовы следовать минским соглашениям, но не согласны с российской логикой их выполнения.

Telegram-канал "Осторожно, новости" привёл главные высказывания представителей Украины по поводу происходящего в самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

— “Едьте к нам. Найдите способ перейти КПП или другой способ. Мы вас ждем” — украинский вице-премьер Ирина Верещук обратилась к жителям региона;

— Украина готова к заседанию Контактной группы в Донбассе в субботу и готова к диалогу;

— Заявления об эвакуации — это «попытка спровоцировать наши войска»;

— Секретарь СНБО Украины заявил, что приказов на освобождение украинским военными Донбасса не выдавалось;

— Секретарь СНБО Украины заявил, что не видит полномасштабного вторжения со стороны России;

— Российские оккупанты нагнетают ситуацию.