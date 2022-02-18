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Автор Елена Былкина

Верещук призвала жителей Донбасса спасаться на Украине: “Едьте к нам"

Политика

Украинские чиновники выступили с брифингом по ситуации на Донбассе. Тезисно приведены основные заявления властей незалежной. 

Верещук призвала жителей Донбасса спасаться на Украине: “Едьте к нам"

На Украине уверили, что готовы следовать минским соглашениям, но не согласны с российской логикой их выполнения. 

Telegram-канал "Осторожно, новости" привёл главные высказывания представителей Украины по поводу происходящего в самопровозглашённой Донецкой Народной Республики. 

— “Едьте к нам. Найдите способ перейти КПП или другой способ. Мы вас ждем” — украинский вице-премьер Ирина Верещук обратилась к жителям региона;

— Украина готова к заседанию Контактной группы в Донбассе в субботу и готова к диалогу;

— Заявления об эвакуации — это «попытка спровоцировать наши войска»;

— Секретарь СНБО Украины заявил, что приказов на освобождение украинским военными Донбасса не выдавалось;

— Секретарь СНБО Украины заявил, что не видит полномасштабного вторжения со стороны России;

— Российские оккупанты нагнетают ситуацию.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Владимир Путин 20 февраля может принять важное решение по Донбассу. Он рекомендовал гражданам РФ в понедельник тщательно следить за новостями.

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В Донбассе объявили эвакуацию, жителей ДНР повезут в Россию: обращение главы республики Пушилина
Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир путин геннадий зюганов
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