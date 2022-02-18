Украинские чиновники выступили с брифингом по ситуации на Донбассе. Тезисно приведены основные заявления властей незалежной.
На Украине уверили, что готовы следовать минским соглашениям, но не согласны с российской логикой их выполнения.
Telegram-канал "Осторожно, новости" привёл главные высказывания представителей Украины по поводу происходящего в самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.
— “Едьте к нам. Найдите способ перейти КПП или другой способ. Мы вас ждем” — украинский вице-премьер Ирина Верещук обратилась к жителям региона;
— Украина готова к заседанию Контактной группы в Донбассе в субботу и готова к диалогу;
— Заявления об эвакуации — это «попытка спровоцировать наши войска»;
— Секретарь СНБО Украины заявил, что приказов на освобождение украинским военными Донбасса не выдавалось;
— Секретарь СНБО Украины заявил, что не видит полномасштабного вторжения со стороны России;
— Российские оккупанты нагнетают ситуацию.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Владимир Путин 20 февраля может принять важное решение по Донбассу. Он рекомендовал гражданам РФ в понедельник тщательно следить за новостями.
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