Зюганов рассказал о выписке из больницы: "Чувствую себя нормально"

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что больше не находится в Центральной клинической больнице. По словам российского депутата, его состояние можно назвать нормальным.

"Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой", — заявил Зюганов, слова которого цитирует РИА Новости.

Ранее парламентария направили в учреждение из-за напряжённой эпидемиологической обстановки в России и признаков заболевания ОРВИ. По совету медиков член Госдумы решил лечь в больницу на два-три дня в целях профилактики.

В данный момент под наблюдением врачей находится и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В партии сообщили, что состояние главы является стабильным, он продолжает руководить организацией.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен