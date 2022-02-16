Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что больше не находится в Центральной клинической больнице. По словам российского депутата, его состояние можно назвать нормальным.
"Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой", — заявил Зюганов, слова которого цитирует РИА Новости.
Ранее парламентария направили в учреждение из-за напряжённой эпидемиологической обстановки в России и признаков заболевания ОРВИ. По совету медиков член Госдумы решил лечь в больницу на два-три дня в целях профилактики.
В данный момент под наблюдением врачей находится и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В партии сообщили, что состояние главы является стабильным, он продолжает руководить организацией.
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно", на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно", на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.