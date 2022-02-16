Зюганов "раздвоился": лежит в больнице и голосует в Думе одновременно

Голосование по предложению о признании ЛНР и ДНР, прошедшее вчера в Госдуме, может быть признано сфальсифицированным.

Об этом со ссылкой на ТГ-канал "Осторожно, новости!" сообщил "Собеседник".

При подсчёте голосов депутатов выяснилось, что находящийся в больнице лидер КПРФ Геннадий Зюганов волшебным образом нажал на кнопку "За", и его голос был учтён при подведении итогов:

Кроме того, как отмечает издание, голос ещё как минимум одного коммуниста, отсутствовавшего на заседании Сергея Обухова, тоже был подсчитан:

Такая "небрежность" является нарушением Регламента Госдумы — гл 10, ст. 85:

"При голосовании по каждому вопросу депутат Государственной Думы имеет один голос и подает его за принятие решения или против него либо воздерживается от принятия решения. Депутат обязан обеспечить надлежащее хранение и использование карточки для голосования. Свое право на голосование он осуществляет лично".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен