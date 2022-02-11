EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Пресс-служба КПРФ: Зюганова положили в больницу из-за симптомов ОРЗ

Политика

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов оказался в больнице. По словам главы пресс-службы партии Александра Ющенко, российского депутата поместили в учреждение с целью профилактики.

Пресс-служба КПРФ: Зюганова положили в больницу из-за симптомов ОРЗ

Как отметил Ющенко в беседе с "Интерфаксом", Зюганов так решил из-за напряжённой эпидемиологической обстановки в стране. Ещё одной причиной послужили оперативные медицинские вмешательства в прошлом, заявил руководитель пресс-службы КПРФ. Вместе с этим он подчеркнул, что через пару дней Зюганова, скорее всего, выпишут.

"В последнее время у него (Зюганова. — Прим. ред.) были признаки простудного заболевания", — сказал Ющенко.

При этом заместитель главы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев заявил РИА Новости, что Зюганов не находится в больнице. Он планировал только сдать тест, заключил собеседник агентства.

Ранее лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали из-за болезни коронавирусной инфекцией. Политолог Валерий Соловей предположил, что парламентария отравили.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Зюганов предал коммунистов? Как в Москве прошел митинг КПРФ за честные выборы
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
Темы лдпр кпрф covid-19 госдума коронавирус геннадий зюганов владимир жириновский
Новости
Козак объяснил, зачем взял словарь английского языка на переговоры с Украиной
Матвиенко указала на участие спецслужб в допинг-скандале с фигуристкой Валиевой
Япония повысила до максимального уровень опасности пребывания на Украине
Диетолог раскрыла пять ранних признаков сахарного диабета
Глава ОКР Поздняков назвал предсказуемой реакцию иноСМИ на Валиеву
Пресс-служба КПРФ: Зюганова положили в больницу из-за симптомов ОРЗ
Гузеева накормила шикарным обедом красавца-мужчину: "Котлеты из лося"
Шойгу назвал уровень российско-британского сотрудничества близким к нулю
Шойгу рассказал, когда Россия даст ответ США и НАТО по гарантиям безопасности
Лиз Трасс "забыла дома свои манеры" на встрече с Лавровым
Популярное
Здоровье
Малышева подробно объяснила, почему заболел привитый Жириновский

Елена Малышева объяснила, как восьмикратная вакцинация от COVID-19 могла отразиться на здоровье Владимира Жириновского, который попал в реанимацию с коронавирусом. .

Малышева подробно объяснила, почему заболел привитый Жириновский
Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной
Политика. Новости и аналитика
Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала три главных признака пневмонии при "омикроне"
Здоровье
Кардиолог Кореневич объяснила, какой эффект дают внутривенные "капельницы"
Любовь Степушова Блокада Приднестровья Украиной и Молдавией снова в повестке дня Любовь Степушова Василий Амирджанов Милонов поделился лайфхаками сексуальных маньяков Василий Амирджанов Усам Оздемиров Критическую инфраструктуру закалят импортозамещением Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Попавший в больницу Жириновский не узнаёт родных
Мир. Новости мира
Российская разведка располагала данными о подготовке беспорядков в Казахстане
Байден снова оскорбил Путина. Теперь высказался о его умственных способностях
Мир. Новости мира
Байден снова оскорбил Путина. Теперь высказался о его умственных способностях
Последние материалы
Гузеева накормила шикарным обедом красавца-мужчину: "Котлеты из лося"
Шойгу назвал уровень российско-британского сотрудничества близким к нулю
Блокада Приднестровья Украиной и Молдавией снова в повестке дня
Шойгу рассказал, когда Россия даст ответ США и НАТО по гарантиям безопасности
В Европе рассказали, когда начнут считать Россию хорошей
Лиз Трасс "забыла дома свои манеры" на встрече с Лавровым
ЕС утвердил помощь для Украины в размере €1,2 млрд
Галкин показал наследников в модных нарядах
Доктор Загидуллин ответил, можно ли заболеть "омикроном" повторно
Вирусолог предупредил, что ОРВИ опаснее "омикрона" в четыре раза
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников