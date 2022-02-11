Пресс-служба КПРФ: Зюганова положили в больницу из-за симптомов ОРЗ

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов оказался в больнице. По словам главы пресс-службы партии Александра Ющенко, российского депутата поместили в учреждение с целью профилактики.

Как отметил Ющенко в беседе с "Интерфаксом", Зюганов так решил из-за напряжённой эпидемиологической обстановки в стране. Ещё одной причиной послужили оперативные медицинские вмешательства в прошлом, заявил руководитель пресс-службы КПРФ. Вместе с этим он подчеркнул, что через пару дней Зюганова, скорее всего, выпишут.

"В последнее время у него (Зюганова. — Прим. ред.) были признаки простудного заболевания", — сказал Ющенко.

При этом заместитель главы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев заявил РИА Новости, что Зюганов не находится в больнице. Он планировал только сдать тест, заключил собеседник агентства.

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