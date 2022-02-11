Политолог Валерий Соловей уверен, что Жириновского отравили

Политический аналитик Валерий Соловей сделал неожиданное заявление о госпитализированном Владимире Жириновском. Политолог предположил, что на лидера ЛДПР было совершено покушение.

Валерий Соловей дал интервью "Эху Москвы". В своей речи Соловей объяснил, что, по его мнению, на самом деле произошло с Владимиром Вольфовичем.

Фрагмент выпуска опубликован в Telegram-канале "Мышеловка".

"В докладе Путина написано, что его травили солями таллия. Это всё как в романе Агаты Кристи", — заявил аналитик.

Таллий — мягкий чрезвычайно токсичный металл серебристо-белого цвета с голубоватым оттенком. Относится к группе тяжёлых металлов.

Ведущий радиопередачи спросил, кто покушался на жизнь 75-летнего политика. Ответ Валерия Соловья был ещё более фантастичен.

"Это один из приревновавших его любовников. Решили эту историю не придавать гласности, не выносить. Так что дело не в тех прививках, которые он принял. Он достаточно спокойно переносил омикрон-штамм. Ничего страшного с ним не произошло. Лечат его сейчас препаратами, которые выводят таллий из организма. Именно так, поэтому доступ к нему закрыт", — заявил политолог.

В Telegram-канале "Мышеловка" Валерия Соловья назвали "политолухом".

Ранее стало известно, что Владимир Жириновский попал в ЦКБ Москвы с COVID-19. Состояние политика характеризуется как тяжёлое.

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