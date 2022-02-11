EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Политолог Валерий Соловей уверен, что Жириновского отравили

Общество

Политический аналитик Валерий Соловей сделал неожиданное заявление о госпитализированном Владимире Жириновском. Политолог предположил, что на лидера ЛДПР было совершено покушение.

Политолог Валерий Соловей уверен, что Жириновского отравили

Валерий Соловей дал интервью "Эху Москвы". В своей речи Соловей объяснил, что, по его мнению, на самом деле произошло с Владимиром Вольфовичем.

Фрагмент выпуска опубликован в Telegram-канале "Мышеловка".

"В докладе Путина написано, что его травили солями таллия. Это всё как в романе Агаты Кристи", — заявил аналитик.

Таллий — мягкий чрезвычайно токсичный металл серебристо-белого цвета с голубоватым оттенком. Относится к группе тяжёлых металлов.

Ведущий радиопередачи спросил, кто покушался на жизнь 75-летнего политика. Ответ Валерия Соловья был ещё более фантастичен.

"Это один из приревновавших его любовников. Решили эту историю не придавать гласности, не выносить. Так что дело не в тех прививках, которые он принял. Он достаточно спокойно переносил омикрон-штамм. Ничего страшного с ним не произошло. Лечат его сейчас препаратами, которые выводят таллий из организма. Именно так, поэтому доступ к нему закрыт", — заявил политолог.

В Telegram-канале "Мышеловка" Валерия Соловья назвали "политолухом".

Ранее стало известно, что Владимир Жириновский попал в ЦКБ Москвы с COVID-19. Состояние политика характеризуется как тяжёлое.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Жириновскому хуже, он не узнаёт родных и близких - СМИ
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы covid-19 владимир жириновский
Новости
Врач рассказала, почему в одной семье не всегда заражаются друг от друга
Украина не готова вести прямой диалог с ДНР и ЛНР, заявил Кулеба
Николай Межевич: никакой Украины на переговорах в Берлине не было
Политолог Валерий Соловей уверен, что Жириновского отравили
В ДНР назвали положение на линии соприкосновения "затишьем перед бурей"
Столтенберг заявил о реальном риске нового военного конфликта в Европе
Военный историк рассказал, чего стыдятся Болгария, Венгрия и Румыния
Допинг-скандал вокруг Валиевой напомнил Винер-Усмановой отстранение Кабаевой
WADA выступает против снятия с Валиевой запрета на участие в Олимпиаде
Все операции с рублёвыми кошельками WebMoney прекращены
Популярное
Здоровье
Малышева подробно объяснила, почему заболел привитый Жириновский

Елена Малышева объяснила, как восьмикратная вакцинация от COVID-19 могла отразиться на здоровье Владимира Жириновского, который попал в реанимацию с коронавирусом. .

Малышева подробно объяснила, почему заболел привитый Жириновский
Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной
Политика. Новости и аналитика
Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала три главных признака пневмонии при "омикроне"
Здоровье
Кардиолог Кореневич объяснила, какой эффект дают внутривенные "капельницы"
Любовь Степушова Возможности предотвратить войну в Донбассе больше нет Любовь Степушова Василий Амирджанов Милонов поделился лайфхаками сексуальных маньяков Василий Амирджанов Усам Оздемиров Критическую инфраструктуру закалят импортозамещением Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Российская разведка располагала данными о подготовке беспорядков в Казахстане
Политика. Новости и аналитика
Попавший в больницу Жириновский не узнаёт родных
Британцы раскритиковали Лиз Трасс за ошибку на переговорах с Лавровым
Мир. Новости мира
Британцы раскритиковали Лиз Трасс за ошибку на переговорах с Лавровым
Последние материалы
Политолог Валерий Соловей уверен, что Жириновского отравили
Возможности предотвратить войну в Донбассе больше нет
В ДНР назвали положение на линии соприкосновения "затишьем перед бурей"
Столтенберг заявил о реальном риске нового военного конфликта в Европе
Военный историк рассказал, чего стыдятся Болгария, Венгрия и Румыния
Милонов поделился лайфхаками сексуальных маньяков
Допинг-скандал вокруг Валиевой напомнил Винер-Усмановой отстранение Кабаевой
WADA выступает против снятия с Валиевой запрета на участие в Олимпиаде
Все операции с рублёвыми кошельками WebMoney прекращены
Названо имя нового ведущего КВН, который заменит Маслякова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников