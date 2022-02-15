ЛДПР: состояние Жириновского стабильное, он продолжает руководить партией

Депутат Госдумы Сергей Леонов выступил от имени фракции ЛДПР, рассказал о состоянии госпитализированного с COVID-19 Владимира Жириновского и выразил надежду на его скорое выздоровление.

О том, что Жириновский попал в больницу с коронавирусом и тяжёлым поражением лёгких, стало известно во вторник, 9 февраля.

"Сегодня от имени фракции ЛДПР я как врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, зампред комитета Госдумы по здравоохранению сделаю заявление о здоровье Владимира Вольфовича Жириновского. Состояние здоровья Владимира Жириновского стабильное, ему оказывается вся необходимая помощь. При этом он продолжает руководить партией. Мы рассчитываем, что уже скоро он лично выступит перед вами и ответит на все вопросы", — передаёт РИА новости слова Леонова.

Кроме того, депутат напомнил, что ЛДПР осуждает различного рода провокации, и потребовал СМИ прекратить публикацию слухов и домыслов о состоянии здоровья лидера партии.

Ранее депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко также призвал вспомнить об этике и прекратить обсуждать заразившегося коронавирусом Жириновского. Он пожелал скорейшего выздоровления лидеру ЛДПР и отказался дальше как-либо комментировать эту ситуацию.

"Владимиру Вольфовичу Жириновскому сейчас и так тошно… Со своей стороны могу пожелать ему только выздоровления… Зачем я сейчас буду как-то разглагольствовать, тем более, что не знаю всего ни о состоянии Владимира Вольфовича, ни симптомов его болезни", — высказался он.

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