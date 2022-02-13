В Кремле объяснили, почему Европе дорого обходится газ

Европейцы перестали заключать долгосрочные контракты на поставку газа. По этой причине голубое топливо обходится Евросоюзу гораздо дороже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что вопрос энергопоставок более чем актуален.

"Все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. Вот то, от чего отошли европейцы, и теперь они покупают газ — я грубо говорю — не по 300, а по 1300. Актуально? Более чем", — пояснил пресс-секретарь в беседе с РИА Новости.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление представителя Кремля о том, что Россия пытается наладить отношения с европейскими странами и США, однако, продвинуться в этом вопросе тяжело.

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