В Белом доме не сказали, обсуждали ли Путин и Байден подлодку США в России

Один из представителей Белого дома отказался публично комментировать, обсуждали ли инцидент с подводной лодкой ВМС США в российских водах во время телефонных переговоров Джозеф Байден и Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"У меня нет информации, которую я мог бы вам предоставить", — заявил источник агенства в Пентагоне.

Ранее Минобороны России вручило ноту военному атташе США из-за произошедшего в районе курильского острова Уруп. В российском ведомстве рассказали, что в территориальных водах страны была обнаружена подлодка ВМС США типа "Вирджиния".

Также известно, что военный корабль игнорировал требования покинуть территорию России. В связи с этим российский экипаж применил соответствующие средства против обнаруженной подлодки.

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