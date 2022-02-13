Насильно мил не будешь: Песков о взаимоотношениях Москвы с Западом

Москва пытается наладить диалог с западными странами, однако, это не всегда получается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, поэтому приходится искать те государства, которые "отвечают взаимностью".

Как подчеркнул Песков, Россия пытается наладить сотрудничество со всеми.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с Соединёнными Штатами — и в торгово-экономическом, и в инвестиционном, и по вопросам безопасности. Но насильно мил не будешь. Поэтому, конечно, Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где она видит взаимность", — пояснил пресс-секретарь в беседе с РИА Новости.

Песков уточнил, что это нормальная практика, когда страны "компенсируют дефицит" общения с теми государства, которые идут навстречу.

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