Пушков объяснил, зачем Госдепу понадобился очередной антироссийский фейк

Пока западные сателлиты США восторгаются "гениальностью" разведслужб Вашингтона, раскрывших планы "грандиозной провокации России против Украины", а в Москве удивлённо разводят руками, поскольку и не подозревали о своём коварстве, сенатор Алексей Пушков объяснил, ради чего весь этот цирк американцами был затеян.

Высказался он, по сложившейся привычке в ТГ-канале, отметив, что противостояние с Москвой — одна из ключевых карт политики президента Байдена. И сейчас — в преддверие выборов — он не может себе позволить "дать слабину", ибо это, в глазах его же критиков, будет означать, что Белый дом позволил Москве "выйти из-под контроля".

Такой поворот "не входит в интересы США, так как они не готовы воевать за Украину, как бы ни раздували эту тему американские СМИ". Но — во многом благодаря настойчивости прессы — "американские политики готовы долго поддерживать напряжённость в регионе", что и продемонстрировали переброской войск в Восточную Европу. И запуском фейка о готовящейся провокации.