Washington Post: русские подготовили грандиозную провокацию на границе Украины

Анонимные источники в Белом доме сообщили Washington Post, что у американских властей "есть доказательства того, что Россия разработала план по созданию предлога для вторжения на Украину".

Как утверждает издание со ссылкой на своих инсайдеров, согласно хитрому "плану русских" украинские вооруженные силы будут спровоцированы на "ошибочный удар", в результате которого погибнут люди "не только на востоке Украины, но и в России".

"Подробности предполагаемого плана поступают от спецслужб США и, как ожидается, будут обнародованы администрацией Байдена в четверг. Об этом сообщили четыре человека, знакомые с этим вопросом", — пишет WP.

По версии анонимов, после того, как Украину спровоцируют на "некие действия военного характера", Россия начнёт "трансляцию изображений гражданских жертв на востоке страны и, возможно, за пределами российской границы — для широкой аудитории". Таким образом будет запущено "возмущение против украинского правительства" и создан предлог для вторжения.

"Однако неясно, будут ли жертвы подлинными или притворными, — сказал инсайдер. — Сейчас разработанный российскими службами безопасности план находится на продвинутой стадии подготовки".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.