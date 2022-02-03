Политолог объяснил, почему Поклонская не поехала послом в Африку

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась ехать послом в Кабо-Верде. Вместо этого была назначена заместителем главы Россотрудничества. Скорее всего, это только промежуточная должность, а дальше перед ней откроются другие перспективы. Такое мнение высказал политолог Илья Гращенков в своём Telegram-канале.

Эксперт считает, что Поклонская ждёт своего часа в «украинском кейсе». Вначале её могут повысить до главы Россотрудничества, пока не придет её время вновь стать лицом «Русской весны-2», предположил аналитик.

Он заметил, что нынешний руководитель этого федерального агентства - внук экс-главы правительства Евгения Примакова, вполне мог бы поменяться с Поклонской местами и сам уехать послом в какую-нибудь хорошую страну, так как на нынешнем посту карьерных перспектив у него практически нет.

В таком случае Поклонская может стать руководителем ведомства, полагает Гращенков. Вот почему она и отказалась ехать в Африку.

По мнению политолога, когда придёт время, Поклонскую, как фронтмена «Русской весны -2014», вполне могут снова призвать примерно в таком же качестве, как символ поддержки русскоязычных украинцев.

«Вопрос в том, насколько сильны покровители Поклонской, хотя уже тот факт, что её назначение все-таки состоялось, говорит об определенных возможностях», - заключил эксперт.

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