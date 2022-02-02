Полянский: "Мы не доверяем британской дипломатии, она абсолютно бесполезна"

Желание британского премьера Бориса Джонсона "уговорить Путина ослабить напряженность вокруг Украины", в России считают, мягко говоря, несерьёзным.

Такой вывод сделало издание SkyNews после интервью с заместителем посла России в ООН Дмитрием Полянским.

Российский дипломат заявил:

"Всегда есть место для дипломатии, но, честно говоря, мы не доверяем британской дипломатии. Я думаю, что в последние годы британская дипломатия показала, что она абсолютно бесполезна, поскольку в последнее время у неё нет результатов, которыми можно было бы похвастаться".

Прокомментировал Полянский и "выросшие цифры разведданных", согласно которым у границ Украины сейчас "скопилось" уже "более 130 000 российских военнослужащих":

"Запад раздувает ситуацию из ничего. Сейчас говорят уже про 130-тысячнуюгруппировку. Я вижу, что инфляция в наши дни очень высока, вчера было 100 тысяч. Я не знаю, откуда они берут эти цифры, и мы абсолютно не доверяем разведывательным данным из США и Великобритании".

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