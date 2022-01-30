Воинствующая Британия: Джонсон готов разместить своих солдат "по всей Европе"

Лондон готовится развернуть свои войска "по всей Европе", чтобы "поддержать союзников по НАТО на суше, на море и в воздухе”.

По словам Бориса Джонсона, это будет "самое большое возможное предложение” НАТО, необходимое для сдерживания якобы "растущей российской агрессии” в Европе в целом и на Украине в частности.

"Этот пакет послал бы четкий сигнал Кремлю — мы не потерпим их дестабилизирующей деятельности, и мы всегда будем стоять вместе с нашими союзниками по НАТО перед лицом враждебности России”, — заявил британский премьер, добавив, что, если президент России Владимир Путин выберет "путь кровопролития и разрушений”, это приведет к "трагедии для всего европейского континента".

Что предлагают НАТО британцы

Потенциальное предложение Великобритании НАТО может включать отправку "оборонительного оружия в Эстонию”, а также удвоение численности британских войск на местах.

Кроме того, Лондон рассматривает возможность отправки военных специалистов, военных кораблей и "быстрых реактивных самолетов” для усиления своих союзников по НАТО. Даунинг-стрит не уточнила, куда именно, кроме Эстонии, могут пойти упомянутые активы.

"Великобритания разместила уже более 900 своих военнослужащих в Эстонии, более 100 на Украине в рамках операции "Орбита", и легкий кавалерийский эскадрон — около 150 человек — развернут к Польше”, — пояснил Джонсон, добавив, что, начиная с 2015 года, некоторые "22 тысяч украинских военных” прошли обучение в рамках этой операции.

Дополнительные "военные инструкторы” были направлены на Украину в начале января вместе с грузом противотанковых ракет британского производства, чтобы "научить украинских военнослужащих пользоваться этим оружием".

Ожидается, что детали сделки с НАТО будут уточнены на этой неделе, когда официальные лица Великобритании "отправятся в Брюссель”, чтобы обсудить предложение Лондона с другими союзниками по НАТО.

"Потенциальное развертывание укрепит обороноспособность НАТО и поддержит поддержку Великобритании северным и балтийским партнерам", — подчеркнули в Лондоне.

В то же время Великобритания дала понять, что по-прежнему готова участвовать в переговорах с Москвой, настаивая на том, что без ее усилий "тысячи жизней будут потеряны как в России, так и на Украине”.

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