Мария Захарова прокомментировала "сенсационную новость" от Bloomberg

Сенсационная новость от Bloomberg о том, что глава КНР якобы попросил президента России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, — уже не фейк, а информационная спецоперация американских служб. Такое мнение высказала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Агентство Bloomberg давно уже перестало быть чем-то самостоятельным, а теперь ещё и приличным, заметила она. И рассказала правду о том, что никаких (ни российских, ни китайских), даже анонимных, источников эта "информационная помойка" не приводит. А "дипломатом в Китае", на которого ссылается издание, являются американцы. И ни к кому из тех, кто обязан или хотя бы мог обладать этой информацией, за подтверждением "журналисты под прикрытием Bloomberg" не обращались.

"Я понимаю, что, судя по американским СМИ, Россия давно должна была "напасть". А мы всё никак "не нападем". И вот, вроде, по их логике, прекрасный момент — Олимпиада в Китае, которую эти же американские СМИ с подачи Вашингтона обливают грязью не первый месяц. Bloomberg объединяет две темы и выстреливает…, но мимо", — написала Мария Захарова.

Дипломат добавила, что все теперь вспомнят, кто именно любит совершать акты агрессии в ходе Олимпиады в Китае на самом деле. То есть те страны, в которые накануне приезжают госсекретари США и рассказывают о пользе вступления в НАТО.

По мнению Захаровой, логическая цепочка выглядит следующим образом. Американские СМИ прокачали информационный фон на предмет "намерений России напасть на Украину". Госсекретарь США на Украине только что побывал. Президент России Владимир Путин собирается в Пекин на Олимпийские игры, тогда как американское руководство объявило о бойкоте зимней Олимпиады в Китае.

Захарова напомнила, для тех, кто от души верил в американскую демократию в 2008 году, о провокации Грузии в Южной Осетии во время Олимпиады.

"Так что ждём провокаций от США и ведомого ими киевского режима, как информационных, так, нельзя исключать, и военных. С них станется, тем более опыт имеется богатый", — заключила официальный представитель МИД.

Ранее политолог Евгений Сатановский предположил, что от Владимира Зеленского можно ожидать наступления на Донбасс в период Олимпийских игр.

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