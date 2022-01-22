Россияне высмеяли генерала ВСУ за "план" присоединения Украины к России

На Украине продолжают нагнетать панические настроения в ожидании скорого вторжения России. Свой голос в общий хор добавил и генерал ВСУ Сергей Кривонос - бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций. В эфире украинского телевидения он поделился планом, по которому Россия может захватить и присоединить Украину, сообщает РИА Новости.

По мнению военного, операция может включать захват нескольких аэродромов вблизи Киева и еще двух в самом городе. Якобы туда Россия может перебросить воздушный десант, миновав зону разведки киевской ПВО и уйдя от истребителей. Произойти это может очень быстро, полагает Кривонос.

Свое отношение к словам генерала ВСУ россияне высказали в комментариях к статье агентства. Причем "сценарий захвата", озвученный Кривоносом, им показался мало убедительным.

"Наш десант высаживается на парашютах, в любое время суток и на любую территорию. Аэродромы это второй этап", — указал Казак Терский.

"У страха глаза велики", — добавил Андрей.

"За подсказку — спасибо, но, как приземлять Украину на общую с Россией почву, будем решать самостоятельно и до поры — не публично", — заметил v. p. neznamov.

"Генерал ВСУ очень хочет в плен к русским. Даже план подготовил по сдаче в плен, а русские всё не идут", — написал АВТ.

"Вежливые люди могут сразу оказаться в Киеве", — предупредил Андрей Дашков.

"Этих шахматистов потом еще лечить придется. Помешались на независимости так, что уже не знают, что им надо!" — высказала мнение Ирина Брекфест.

"Один из 18 сценариев или новый?" — сыронизировала Валентина Кондратенко.

"Говорят: "Уж, замуж невтерпёж". Так вот, Украине "Уж в Россию войти невтерпёж". Всё за нас сделали, осталось им переодеться в российских десантников и приземлиться на их же аэродромах. Но вот облом, этого они сделать как раз таки и не смогут, придётся им просить канадских десантников", — дал прогноз Им Хо.

"Воздушный десант — он потому и воздушный, что ему аэродромы не нужны. И вертолёты первыми никуда не полетят. Всё будет гораздо быстрее и эффективнее, без глупых смертей русских парней. Как хорошо, что в России нет таких "генералов"", — заключил Константин Чистов.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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