Зеленский ввел санкции против австрийских архитекторов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении иностранных граждан и компаний. Таким образом, он ввел в действие постановление Совета национальной безопасности и обороны от 30 декабря.

Текст документа опубликован на сайте президентского офиса.

В санкционном списке более 20 российских компаний, работающих в различных областях: от страхования до строительства до искусства и культуры.

Кроме того, "под раздачу" попала австрийская архитектурная фирма Coop Himmelb (l)au, базирующаяся в Вене, и ее шесть представителей:

Харальд Кригер, Александр Отт, Вольф Дитер Прис, Маркус Проснигг, Бенджамин Шмидт и Каролин Шмидбаур.

Согласно сообщениям СМИ, это решение связано с планами строительства музейно-театрального комплекса в Севастополе.

Санкции будут действовать в течение пяти лет и, среди прочего, предусматривают блокировку активов фигурантов списка на Украине — если они там есть. Архитекторам также запрещен въезд в Украину.

В Австрии недоумевают:

прокуратура Вены неоднократно подтверждала, что Куп Химмельб (l)au не нарушала санкций ЕС и уголовное законодательство Австрии своей деятельностью в Крыму — севастопольский проект Вольфа Дитера Приса рассматривался в надзорном органе в 2019 и 2020-2021 годах.

В декабре 2020 года архитектор признавался журналистам, что "не планирует ехать в Чернобыль на каникулы", да и вообще предпочитает построить оперу, а не атомную электростанцию или казарму.

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