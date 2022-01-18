Украинский политик Шуфрич: Порошенко станет причиной нового Майдана

Бывший президент Украины Пётр Порошенко станет реальной причиной нового Майдана в стране. Такое мнение выразил украинский политик, народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич.

По его словам, экс-глава государства отлично понимает, что уже близок к тюрьме, поэтому "включит все рычаги", передаёт телеканал "Наш".

"Порошенко не станет поводом для нового Майдана, он будет его реальной причиной", — сказал Шуфрич.

Кроме того, он подчеркнул: бывший президент Украины — большая угроза и главный политический конкурент для действующего лидера страны Владимира Зеленского.

"Этого нельзя не видеть, Зеленский взялся за Порошенко, когда Порошенко стал его конкурентом", — заключил политик.

В понедельник, 17 января, Порошенко вернулся в Киев после дипломатического турне. Он встретился с соратниками, а затем поехал в суд. Меру пресечения для экс-президента Украины огласят 19 января.

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