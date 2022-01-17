Порошенко заявил, что у него пытались забрать его адвокатов в суде

По словам бывшего президента Украины Петра Порошенко, его пытались лишить защиты его адвокатов во время судебного процесса, назначив взамен бесплатного защитника. Такая информация появилась в Telegram-канале Vesti.ua.

Порошенко обвинил действующие власти в провокации, назвав их сумасшедшими.

"Они приняли решение назначить мне бесплатного адвоката, избавив господина Илью Новикова и господина Игоря Голованя от обязанностей моих адвокатов. И бесплатный адвокат вышел и сказал, что это провокация власти и он в этой провокации, безусловно, не будет принимать участие. Они сошли с ума", — рассказал Порошенко, выступая перед своими сторонниками возле Печерского суда в Киеве.

Экс-президент также пожаловался, что у его защитников было всего полтора часа на изучение дела в девяти материалах. Адвокаты должны были вникнуть в суть процесса, пока суд находился на перерыве.

В понедельник, 17 января, Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. В аэропорту ему пытались вручить повестку в суд, которую экс-глава государства взять отказался. Тем не менее сразу же после прилёта он явился в суд, выразив надежду, что слушание будет быстрым.

Порошенко обвиняется в госизмене из-за поставок угля из Донбасса вместо ЮАР. Порошенко ранее говорил, что не боится ареста, потому что "правда на его стороне", и ему есть что сказать общественности.

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