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Автор Игорь Рябов

Лавров ответил на требование США вернуть российские войска "в казармы"

Политика

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что требования США о возврате российских войск, расположенных на территории РФ, в казармы являются неприемлемыми.

Ранее Госдепартамент США призвал Москву вернуть в казармы 100 тысяч военных, которые якобы находятся у границы с Украиной.

Не стоит объяснять, почему требования США являются абсолютно неприемлемыми, сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал "нервным срывом" внесённый в Сенат Конгресса США законопроект о санкциях против РФ на случай эскалации напряженности вокруг Украины. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, этот законопроект нацелен на поддержку "киевского режима".

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