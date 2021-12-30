В МИД РФ заявили, что Зеленский стал угрозой для Украины

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, украинский лидер Владимир Зеленский уже стал угрозой для своей страны и её населения.

Она обратила внимание, что внутренняя политика Украины не способствует объединению народа. Захарова подчеркнула: разобщённость жителей государства в последнее время достигла "каких-то катастрофических масштабов", передаёт РИА Новости.

"Мне кажется, сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы, в том числе в контексте сохранения демократических принципов и основ", — заявила представитель МИД РФ.

Ранее депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Загородний обвинил Зеленского в нарушении девяти статей конституции в связи с подписанием указа о новых санкциях СНБО в отношении украинских телеканалов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ОПЗЖ.

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