Путин решил не поздравлять с Новым годом Зеленского и Зурабишвили

Президент России Владимир Путин решил не поздравлять с Новым годом и Рождеством лидеров Украины и Грузии.

Сегодня, 30 декабря, на официальном сайте Кремля появились новогодние поздравления Путина руководителям разных стран мира.

"Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым 2022 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций", — сказано в официальном сообщении.

Однако на портале не оказалось новогодних пожеланий, адресованных украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и главе Грузии Саломе Зурабишвили. В прошлом году этих политиков также не было в перечне лидеров государств, к которым обратился Путин в преддверии Нового года.

В общей сложности президент РФ поздравил руководителей 42 стран, среди них — Джо Байден, Эммануэль Макрон, Рэджеп Эрдоган, Си Цзиньпин, Олаф Шольц и другие.

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