Президентские выборы могут пройти на год раньше — в 2023 году, заявил политолог

Президентские выборы могут состояться на год раньше, то есть уже в 2023 году, заявил политолог Илья Гращенков. По его мнению, подготовка к ним, действительно, началась достаточно рано.

Об этом эксперт рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей, отмечая, что, если готовиться к выборам власти начали уже сейчас — за два года, это настораживает.

"Если СМИ правы и обсуждалась стратегия президентских выборов, возникает ощущение, что всё-таки нам стоит их ждать раньше 2024 года. Потому что за два года обсуждать выборы действительно странно", — сказал он.

Гращенков также заметил, что до выборов ещё всё может очень круто поменяться. Это касается как рейтингов, так и обстановки в стране в целом.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Кремле уже начали подготовку к президентским выборам. Отмечалось, что в ходе предварительных обсуждений было заявлено о необходимости планировать кампанию не за год до неё, а раньше. Однако лидер России Владимир Путин неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли участвовать в выборах в 2024 году.

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