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Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года

Политика

Подготовка к президентским выборам 2024 года началась в Кремле.

Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года

Согласно сведениям источников РБК, в ходе предварительных обсуждений предстоящих выборов было заявлено о необходимости планировать кампанию не за год до неё, а раньше.

Собеседники агентства рассказали, что в настоящее время обсуждается участие в выборах действующего президента Владимира Путина.

"Обсуждается кампания с определённым кандидатом. Иных вариантов нет", — заявил источник.

Вместе с тем, по информации собеседников агентства, при обсуждении выборов в Кремле не говорили, что Путин уже решил избираться на новый срок. Поэтому пока неясно, ведётся ли подготовка к кампании лишь из-за того, что нет других указаний, либо в администрации президента "есть понимание" по этому вопросу.

В ходе публичных выступлений российский президент неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли участвовать в выборах в 2024 году.

"В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду ли я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил", — цитирует Путина агентство.

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Будет ли Путин баллотироваться в 2024 году?
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
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