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Автор Александр Шторм

Трансфер-2024: имена, варианты или "Путин навсегда"

Политика

Российский президент России Владимир Путин к 2024 году намерен передать функции власти Госсовету. Таким образом, фигура будущего президента станет сугубо номинальной, считает депутат Госдумы, политтехнолог Михаил Делягин.

Трансфер-2024: имена, варианты или "Путин навсегда"

Делягин высказал мнение, что самый приемлемый для Путина транзит власти — это превращение президента в техническую функцию. Таким был [экс-президент РФ Дмитрий] Медведев во времена своего президентства. К тому же, добавил Делягин, у Путина нет особенного выбора, поскольку он потерял якобы последнего кандидата в преемники. Не так давно глава МЧС РФ Евгений Зиничев трагически погиб, спасая видеорежиссёра.

Как пояснил генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков, сегодня в "Единой России" находятся такие политические тяжеловесы, как экс-президент России Дмитрий Медведев, в списках — Сергей Шойгу с Сергеем Лавровым и региональные лидеры. Не исключено, что если начнётся трансфер власти от Путина не к кому-то из них, то как поведёт себя партия власти, совершенно не очевидно. Если говорить о кандидатуре преемника, то никто не знает планов Путина наверняка. Фактически, речь идёт даже не о преемнике как персоналии, а о планах главы государства иметь возможность оказывать влияние на текущую политику страны. Хотя искушение предложить кандидатуру взамен очень велико.

Напомним, оппозиционер Геннадий Гудков предположил, что преемником Владимира Путина станет глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Медийная активность последнего говорит в пользу этой версии, поскольку её считают подготовкой к ещё более высокому посту во власти.

Транзит власти-2024 в России вообще вопрос далеко не решённый, так как Кремль может просто оставить ситуацию в её нынешнем виде и ничего не делать — тем более, у Владимира Путина нет никаких препятствий для того, чтобы самому пойти на следующие президентские выборы, а не искать преемника, считает политолог, глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов:

"Всегда лучше подстраховаться и никакого транзита не устраивать вообще. Конечно, однажды этот вопрос появится на повестке дня, но сейчас он практически запрещён… Говорить о том, что в большой гостиной есть проект транзита и к нему постепенно готовятся, сложно. Тем более, в условиях табуированности темы транзита как такового", — заявил он в интервью "Бизнес-онлайн".

Редакционный директор Forbes Николай Усков считает, что в такой ситуации транзита роль парламентских партий, обладающих и высокой трибуной, и широкой региональной сетью, многократно возрастёт. Ситуация становится удобной как для торга с преемником, так и для разных дерзких проектов вроде выдвижения альтернативных кандидатов. Путин победит, а вот преемник — далеко не факт, пояснил эксперт.

А профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло считает, что каких-либо "списков возможных преемников" Путина просто в природе не существует. Во всяком случае, никаких внятных инсайдов по этому поводу не было ни тогда, ни сейчас.

"Путин вполне осмысленно работает на своём месте и команду подбирает для решения текущих вопросов, а не подстраховки через два года", — уверены эксперты.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Темы андрей манойло владимир путин дмитрий медведев
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