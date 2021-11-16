Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава членов президиума Государственного совета России. Часть предыдущих "участников" исключили.
В обновлённый состав, согласно документу, опубликованному на портале правовых актов, вошли:
Кроме "новоназначенных", в указе Путина отметили, что десять предыдущих членов президиума необходимо исключить.
"Исключить из состава Президиума Кобзева И.И, Миронова Д.Ю., Моора А.В., Носова С.К., Паслера Д.В., Развожаева М.В., Старовойта Р.В., Темрезова Р.Б., Уйбу В.В. и Цыбульского А.В.", — говорится на портале.
Согласно дате, новые члены президиума вступили в должность вчера, 15 ноября.
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