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Путин утвердил новый состав президиума Госсовета РФ

Политика

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава членов президиума Государственного совета России. Часть предыдущих "участников" исключили. 

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета РФ

В обновлённый состав, согласно документу, опубликованному на портале правовых актов, вошли: 

  • губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов,
  • губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин,
  • губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко,
  • глава Узловского района Тульской области Марина Карташова,
  • глава Северной Осетии Сергей Меняйло,
  • губернатор Камчатки Владимир Солодов,
  • глава Башкирии Радий Хабиров,
  • глава Республики Алтай Олег Хорохордин,
  • губернатор Калужской области Владислав Шапша,
  • губернатор Курганской области Вадим Шумков,
  • полпред президента в Уральском ФО Владимир Якушев.

Кроме "новоназначенных", в указе Путина отметили, что десять предыдущих членов президиума необходимо исключить.

"Исключить из состава Президиума Кобзева И.И, Миронова Д.Ю., Моора А.В., Носова С.К., Паслера Д.В., Развожаева М.В., Старовойта Р.В., Темрезова Р.Б., Уйбу В.В. и Цыбульского А.В.", — говорится на портале.

Согласно дате, новые члены президиума вступили в должность вчера, 15 ноября. 

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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