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"Войны никто не хочет": Генсек ОДКБ обеспокоен наращиванием сил НАТО

Политика

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что НАТО наращивает свою военную инфраструктуру.

"Войны никто не хочет": Генсек ОДКБ обеспокоен наращиванием сил НАТО

Он призвал альянс остановиться, ведь, по его словам, никто не хочет войны. Зась считает, что после инициатив России по гарантиям безопасности конфликтная ситуация начнёт разрешаться. Сейчас обстановка "далека от стабильной", отметил генсек в интервью изданию "Союзники. ОДКБ".

Зась подчеркнул: Североатлантический альянс усиливает враждебную риторику, вводит санкции, проводит опасные провокации в непосредственной близости от РФ.

"Эти события не могут не беспокоить и, разумеется, они не остаются без внимания Организации. Полагаю, после предложений по гарантиям безопасности напряжённость на восточно-европейском направлении в зоне ответственности ОДКБ должна снизиться. Войны никто не хочет", — сказал политик.

17 декабря РФ направила США и НАТО проекты соглашений по гарантиям безопасности, в которых альянсу предложено прекратить расширение на восток, в том числе на украинские земли.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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