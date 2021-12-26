EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В МЭР РФ объяснили, откуда взялись €290 млрд, которые ЕС якобы требует от России
Путин рассказал, как выбирает новогодние подарки внукам
Следствие выступило за изменение меры пресечения блогеру Хованскому*
Песков: в Минских соглашениях нет "двойного дна"
Песков спрогнозировал новые волны COVID-19 в 2022 году
Прокуратура: более 30 машин стали участниками смертельного ДТП в Башкирии
Подаренные губернатору новогодние украшения нашли на Авито
Один человек погиб, пять попали в больницу в ДТП с 22 машинами в Башкирии
Выдачу электронных паспортов в РФ планируют начать с 2023 года

Путин подписал законопроект, объявляющий вне закона другого президента России

Политика

В республике Татарстан с момента распада СССР главное должностное лицо называли президентом.

Путин подписал законопроект, объявляющий вне закона другого президента России

Теперь такого права у неё больше нет - до июня 2022 года название этой роли должно быть изменено. Конец юридическим разногласиям положил президент России, подписав закон, запрещающий существование любого другого "президента" в стране.

“Должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации называется руководитель", - говорится в новом законе. - Данное звание не может содержать слов и выражений, составляющих звание главы государства, Президента Российской Федерации”.

Напомним, спор о том, как называть высшее должностное лицо республики продолжался между Москвой и Казанью уже много лет. Особую «популярность» он начал набирать в 2017 году, когда истек срок действия соглашения Татарстана об автономии. Регион утверждает, что, поскольку Россия является федерацией, каждый отдельный субъект имеет право выбрать «имя» своего собственного лидера. Теперь несмотря на то, что Госсовет Татарстана проголосовал против законопроекта, изменения внести всё же придётся.

  • По мнению татарского политика Альберта Хабибуллина, конкретные положения внесенного закона “противоречат основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства”.
  • В 1990-е годы многие другие главы регионов также назывались президентом, в том числе Якутия, Чечня, Дагестан и Удмуртия.

Новый закон также устанавливает новые правила для местных глав, такие как

  • установление единого срока полномочий в пять лет, хотя каждый регион может определить максимальное количество сроков, которые может занимать человек?
  • региональный лидер может быть отстранен президентом от должности в связи с утратой доверия по любым основаниям и потеряет работу, если он проживает за границей или принимает гражданство иностранного государства.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Политолог назвал ГЛАВНУЮ СКРЕПУ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
У "омикрона" появились новые симптомы
Путин подписал законопроект, объявляющий вне закона другого президента России
В МЭР РФ объяснили, откуда взялись €290 млрд, которые ЕС якобы требует от России
Останки гигантов на острове Санта-Каталина: мистификация или?..
Путин рассказал, как выбирает новогодние подарки внукам
Следствие выступило за изменение меры пресечения блогеру Хованскому*
Путин объяснил публикацию предложений РФ по гарантиям безопасности
Русские добавили креатива в английскую традицию новогодних поздравлений
Песков: в Минских соглашениях нет "двойного дна"
Английский клуб: только для избранных
Популярное
Мировая кооперация
ЕС нанес контрудар России за удачные действия Москвы в ВТО

ЕС отомстил России за выигранное дело в рамках ВТО и за смелость оспаривать там вожделенный "углеродный налог", от которого РФ пострадает больше других.

ЕС нанес контрудар России за удачные действия Москвы в ВТО
В Раде предсказали реакцию на "ультиматум Путина": "Янки начнут сворачиваться"
Мир. Новости мира
В Раде предсказали реакцию на "ультиматум Путина": "Янки начнут сворачиваться"
Мир. Новости мира
Дипломат США Волкер придумал, как "остановить вымогательство" России
Общество
Путин рассказал, как выбирает новогодние подарки внукам
Ирина Шлионская Останки гигантов на острове Санта-Каталина: мистификация или?.. Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Русские добавили креатива в английскую традицию новогодних поздравлений Дмитрий Соколов Любовь Степушова ЕС нанес контрудар России за удачные действия Москвы в ВТО Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Путин: ответ на отказ США по гарантиям безопасности может быть "самым разным"
Мир. Новости мира
Депутат Гончаренко: Киев начал "возвращение" Кубани в Незалежную
Треть участников викторины The New York Times не смогли найти Украину на карте
Мир. Новости мира
Треть участников викторины The New York Times не смогли найти Украину на карте
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников