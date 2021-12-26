Путин подписал законопроект, объявляющий вне закона другого президента России

В республике Татарстан с момента распада СССР главное должностное лицо называли президентом.

Теперь такого права у неё больше нет - до июня 2022 года название этой роли должно быть изменено. Конец юридическим разногласиям положил президент России, подписав закон, запрещающий существование любого другого "президента" в стране.

“Должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации называется руководитель", - говорится в новом законе. - Данное звание не может содержать слов и выражений, составляющих звание главы государства, Президента Российской Федерации”.

Напомним, спор о том, как называть высшее должностное лицо республики продолжался между Москвой и Казанью уже много лет. Особую «популярность» он начал набирать в 2017 году, когда истек срок действия соглашения Татарстана об автономии. Регион утверждает, что, поскольку Россия является федерацией, каждый отдельный субъект имеет право выбрать «имя» своего собственного лидера. Теперь несмотря на то, что Госсовет Татарстана проголосовал против законопроекта, изменения внести всё же придётся.

По мнению татарского политика Альберта Хабибуллина , конкретные положения внесенного закона “противоречат основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства”.

, конкретные положения внесенного закона “противоречат основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства”. В 1990-е годы многие другие главы регионов также назывались президентом, в том числе Якутия, Чечня, Дагестан и Удмуртия.

Новый закон также устанавливает новые правила для местных глав, такие как

установление единого срока полномочий в пять лет, хотя каждый регион может определить максимальное количество сроков, которые может занимать человек?

региональный лидер может быть отстранен президентом от должности в связи с утратой доверия по любым основаниям и потеряет работу, если он проживает за границей или принимает гражданство иностранного государства.

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