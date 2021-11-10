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Автор Антон Куликов

"В исламском мире воспримут как слабость": в Казани ищут способы сохранить пост президента

Политика

Депутаты Госдумы 9 ноября приняли в первом чтении приняли законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ". Поддержали законопроект 317 депутатов из "Единой России" и ЛДПР. Но есть нюанс — против законопроекта проголосовали несколько депутатов-единороссов.

"В исламском мире воспримут как слабость": в Казани ищут способы сохранить пост президента

Все они представляют Татарстан. Ранее Госсовет этой республики не поддержал законопроект и рекомендовал сделать то же самое депутатам Госдумы от Татарстана. Наибольшие претензии вызвал пункт, согласно которому предлагается именовать руководителей субъектов РФ главами регионов. Татарстан является единственным субъектом Федерации, возглавляет который президент.

Стоит добавить, что ещё четверо депутатов от Татарстана при голосовании воздержались. Проголосовал "за" один.

Разумеется, сразу же возник вопрос об их дальнейшей судьбе. На днях из "Единой России" и из фракции партии в Госдуме был исключён депутат Евгений Марченко, который проголосовал против проекта федерального бюджета в первом чтении.

Но татарстанских депутатов исключать из партии и фракции не будут. Разницу объяснил заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко: "Относительно проекта бюджета было принято единогласное решение о безусловной поддержке этого документа. В случае с законопроектом о публичной власти решений о консолидированном голосовании не принималось. Однако, принимая во внимание важность данного законопроекта, фракция обеспечила принятие данного законопроекта в первом чтении абсолютным большинством голосов".

В общем, демарш татарстанских депутатов, равно как и несогласие с законопроектом депутатов из КПРФ и "Новых людей" едва ли повлияет на принятие документа во втором чтении. Надо заметить, что во фракции "Новых людей" не все депутаты голосовали против — голоса сторонников и противников разделились поровну (по пять за и против). А депутаты от "Справедливой России" либо воздержались, либо не голосовали.

Тем временем, в Татарстане по-прежнему громко заявляют о несогласии с тем, что республика может лишиться президента. Политолог Альберт Бикбов, например, заявил, что законопроект недопустим в Татарстане, так как помимо статуса президента вмешивается и в Конституцию, и полномочия республики.

"Нарушение принципов федерализма несет за собой возврат к старым советским временем <…> Возвращаемся в СССР, когда на заводах гвоздь нельзя было забить без разрешения Москвы", — цитируют эксперта "Казанские ведомости".

"Шаймиев и Путин были избраны президентами в один и тот же день", — подчеркнул Бикбов. Здесь, судя по всему, он ошибся — 12 июня 1991 года президентами РСФСР и Татарстана были избраны Борис Ельцин и Минтимер Шаймиев.

Еще один аргумент: якобы "понижение статуса" Рустама Минниханова может быть воспринято во всем исламском мире как "проявление слабости". В то время как лидер Татарстана нередко выступает связующим звеном между этими странами и Россией, активно участвуя в диалоге между ними. Так и татары по всему миру видят Минниханова как лидера татарского глобального мира, заявил Альберт Бикбов.

Стоит заметить, что учредителем "Казанских ведомостей" является АО "Татмедиа", сто процентов акций которого находятся в собственности республики.

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Куратор: Олег Артюков
Темы татарстан законопроект единая россия
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