Песков оценил сообщения о журналистке с температурой на пресс-конференции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о журналистке из Кургана Анне Шишминцевой, которая с температурой и просроченным ПЦР-тестом попала на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина.

Государственный деятель усомнился в болезни корреспондента портала "Область 45". По его словам, перед мероприятием журналисты сдавали три ПЦР-теста по определённой схеме, передаёт РИА Новости.

"Скорее всего, это эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения. Не думаем, что могла быть температура, тем более что была достаточно жёсткая проверка", — подчеркнул Песков.

Ранее Шишминцева опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила, что её пропустили на пресс-конференцию Путина с неправильными датами ПЦР-теста. Позже она отредактировала эту запись. Также журналистка в формате Stories заявила, что после мероприятия у неё понизилась температура.

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