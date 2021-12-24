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Журналистка из Кургана приехала на пресс-конференцию Путина с температурой

Здоровье

Курганская журналистка Анна Шишминцева призналась, что приехала на пресс-конференцию главы РФ Владимира Путина с температурой и просроченным ПЦР-тестом.

Журналистка из Кургана приехала на пресс-конференцию Путина с температурой

Корреспондента пропустили в Манеж. Однако двое её коллег из Кургана не смогли попасть на мероприятие. Их тесты на наличие COVID-19 также были просроченными.

"У двоих корреспондентов (Инны Басковой из ГТРК "Курган" и Екатерины Черепановой из правительственного ИД "Новый мир") оказались просроченными тесты. При этом корреспондента "Область 45" Анну Шишминцеву пустили на пресс-конференцию", — сообщает URA.RU со ссылкой на свой источник.

Инсайдер рассказал, что документы для журналисток подготавливало правительство региона. По его словам, власти Курганской области, скорее всего, опасались, что на встрече с Путиным прозвучит вопрос, связанный со скандалом вокруг Кетовской школы.

Шишминцева в своём Instagram-аккаунте подтвердила информацию о том, что смогла пройти в Манеж с неправильными датами ПЦР-теста. В Stories она также выложила видеозапись из Москвы, в которой сообщила, что после пресс-конференции у неё снизилась температура.

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