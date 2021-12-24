В МИД назвали условия для начала переговоров по транзиту газа через Украину

Россия начнёт переговоры о продлении транзита газа через Украину, когда власти страны будут понимать, кто, на каких условиях и в каких объёмах будет закупать голубое топливо. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

По его словам, все вопросы, связанные с поставками газа в Западную и Центральную Европу и его транзит через Украину, должны иметь только коммерческий характер, передаёт РИА Новости. Он подчеркнул, что сначала нужно обговорить все детали, а тема транспортировки в этом случае уже вторична.

"Переговоры можно вести лишь тогда, когда имеется чёткое понимание, кто из партнёров будет готов закупать российский газ, в каких объёмах, на каких условиях", — сказал Полищук.

Он также добавил, что текущее соглашение по транзиту действует до конца 2024 года. Власти Украины могут поднимать вопрос о его продлении исключительно в политических целях.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что намерен продлить контракт с РФ на транзит газа после 2024 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.