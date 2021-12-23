Путин: есть ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине всё чаще говорят о войне и не исключил, что Киев может готовиться к третьей военной операции в Донбассе.

"И нас заранее предупреждают: "Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать — такие-то новые санкции последуют", — отметил Путин.

Минские соглашения являются единственно возможным способом урегулирования ситуации на Украине, однако Киев не хочет их исполнять, подчеркнул президент.

"Минские соглашения — единственно возможные. Но проблема в чем — не хотят исполнять. Все говорят, что Россия должна выполнять Минские соглашения. Верховная Рада внесла закон о переходном периоде. Там вместо амнистии люстрация населения. Что это такое? Как нам реагировать?" — сказал глава государства на большой пресс-конференции.