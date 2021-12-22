Автоэксперт оценил законопроект об уголовном наказании для лихачей на дорогах

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто оценил для Pravda.Ru одобренный Госдумой законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах, включая лишение свободы на срок до двух лет.

"Его, конечно, примут. Но, мне кажется, что это несколько непродуманный законопроект и неувязанный с другими законами. Сейчас разрабатывается КоАП. И в КоАПе будет административная система наказаний. У нас получается, что сразу придумали уголовное, а административное не придумали. И очень странный такой пробел получился", — заявил Моржаретто.

По мнению автоэксперта, новый закон напугает водителей, но работать не будет.

"Мне кажется, что сначала надо было КоАП дописать, а потом уже придумывать уголовное наказание, которое, может быть, и имеет смысл, но я говорю в увязке с другими законами. Такой закон работать не будет. Он будет просто страшилкой, но работать не будет", — отметил собеседник издания.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах. Меру предлагается распространить на водителей, ранее неоднократно подвергнутых административному наказанию за превышение скорости, или лишенных водительского удостоверения за быструю езду. Нормативный акт устанавливает уголовную ответственность за превышение допустимой скорости движения от 60 до 80 километров в час, более 80 километров в час или выезде на встречную полосу или на трамвайные пути. Максимальное наказание — лишение свободы до двух лет.

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