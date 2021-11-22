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Автоэксперт оценил идею введения "уголовки" для злостных нарушителей ПДД

Политика

Партнёр аналитического агентства "Автостат" автоэксперт Игорь Моржаретто высказался по поводу возможности введения уголовного наказания для тех водителей, которые неоднократно нарушили правила дорожного движения и создали угрозу жизни и здоровью людей.

Автоэксперт оценил идею введения "уголовки" для злостных нарушителей ПДД

"Я бы занялся скорее проработкой предложения по наказанию в рамках КоАП для водителей, которые часто нарушают. То есть три-пять, сколько-то там нарушений — и их лишают прав. Прежде чем вводить уголовное наказание", — сказал Моржаретто в беседе с RT.

В понедельник, 22 ноября, Совет Госдумы должен обсудить предложение о внесении изменений в законодательство о хулиганстве на дорогах. Авторы инициативы считают недопустимыми ситуации, когда водители устраивают уличные гонки, чтобы прославиться в соцсетях и увеличить количество подписчиков. Законодатели убеждены, что нужно ввести уголовную ответственность для таких нарушителей и предусмотреть конфискацию их транспортных средств.

В 2017 году адвокат, вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский сказал, что введение уголовного наказания для стритрейсеров — "избыточная норма, которая приведет только к взяткам на дороге".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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