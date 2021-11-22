Партнёр аналитического агентства "Автостат" автоэксперт Игорь Моржаретто высказался по поводу возможности введения уголовного наказания для тех водителей, которые неоднократно нарушили правила дорожного движения и создали угрозу жизни и здоровью людей.
"Я бы занялся скорее проработкой предложения по наказанию в рамках КоАП для водителей, которые часто нарушают. То есть три-пять, сколько-то там нарушений — и их лишают прав. Прежде чем вводить уголовное наказание", — сказал Моржаретто в беседе с RT.
В понедельник, 22 ноября, Совет Госдумы должен обсудить предложение о внесении изменений в законодательство о хулиганстве на дорогах. Авторы инициативы считают недопустимыми ситуации, когда водители устраивают уличные гонки, чтобы прославиться в соцсетях и увеличить количество подписчиков. Законодатели убеждены, что нужно ввести уголовную ответственность для таких нарушителей и предусмотреть конфискацию их транспортных средств.
В 2017 году адвокат, вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский сказал, что введение уголовного наказания для стритрейсеров — "избыточная норма, которая приведет только к взяткам на дороге".
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