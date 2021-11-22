В России могут ввести уголовное наказание за хулиганство на дорогах

В понедельник, 22 ноября, на совете Госдумы обсудят предложение о внесении изменений в законодательство о хулиганстве на дорогах.

Как написал в своём Telegram-канале депутат Вячеслав Володин, предложения разработали Владимир Васильев, Василий Пискарев, Евгений Москвичёв и Адальби Шхагошев.

Депутаты считают, что ситуации, когда водители устраивают гонки, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков — недопустимы.

"Это несёт опасность окружающим: люди становятся инвалидами, гибнут невинные граждане. Создаётся угроза жизни не только участников дорожного движения: водителей и пассажиров, — но и тех, кто находится на пешеходных переходах, тротуарах, остановках", — написал Володин.

По мнению законодателей, нужно ввести уголовную ответственность для таких нарушителей. Также возможно, что у таких водителей будут конфисковывать транспортные средства.

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