В понедельник, 22 ноября, на совете Госдумы обсудят предложение о внесении изменений в законодательство о хулиганстве на дорогах.
Как написал в своём Telegram-канале депутат Вячеслав Володин, предложения разработали Владимир Васильев, Василий Пискарев, Евгений Москвичёв и Адальби Шхагошев.
Депутаты считают, что ситуации, когда водители устраивают гонки, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков — недопустимы.
"Это несёт опасность окружающим: люди становятся инвалидами, гибнут невинные граждане. Создаётся угроза жизни не только участников дорожного движения: водителей и пассажиров, — но и тех, кто находится на пешеходных переходах, тротуарах, остановках", — написал Володин.
По мнению законодателей, нужно ввести уголовную ответственность для таких нарушителей. Также возможно, что у таких водителей будут конфисковывать транспортные средства.
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