В МИД РФ заявили, что отправка военных США на Украину приведёт к эскалации

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что власти США должны понимать, к каким последствиям приведёт отправка американских военных на Украину.

По его словам, подобные шаги с большой вероятностью поспособствуют дальнейшей эскалации кризисной ситуации вокруг Украины.

Кроме того, дипломат отметил, что такие действия повлияют на ухудшение отношений с США и Западом в целом, передаёт РИА Новости.

"Я считаю, что всё-таки в Вашингтоне есть разумные люди, которые понимают опасность таких действий", — сказал Руденко.

Ранее Россия направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности. В одном из пунктов Североатлантическому альянсу предложено прекратить расширение на восток, в том числе на территорию Украины.

В НАТО подтвердили, что получили документы, однако пока не отреагировали на идеи РФ.

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