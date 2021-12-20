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МИД: предложения РФ по гарантиям безопасности — превентивная мера

Политика

Заместитель руководителя МИД Андрей Руденко заявил, что гарантии безопасности, предложенные Россией странам НАТО и США, представляют собой превентивную меру.

МИД: предложения РФ по гарантиям безопасности — превентивная мера

По его словам, в случае опасных действий Североатлантического альянса со стороны РФ будут предприняты ответные шаги. Как отметил дипломат, власти РФ пока могут говорить о возможных реакциях лишь в общем плане, называя их "военными шагами" или "военно-техническими решениями", передаёт РИА Новости. Руденко также добавил, что Россия призывает своих партнёров остановиться.

"Это касается, кстати, и Украины, если она собирается предпринимать какие-то меры, которые действительно будут представлять угрозу безопасности РФ", — сказал замглавы МИД.

Ранее представители Министерства иностранных дел России направили Вашингтону и НАТО проекты соглашения о соблюдении взаимных гарантий безопасности. РФ просит руководителей Североатлантического альянса отказаться от дальнейшего продвижения на восток.

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