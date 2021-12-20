Путин рассказал, сколько терактов удалось предотвратить за 2021 год

С начала 2021 года в России предотвратили 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта. Об это президент России Владимир Путин рассказал в ходе поздравления работников органов безопасности с профессиональным праздником.

Как подчеркнул глава страны, результат положительный, но ещё есть над чем работать.

"За 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем ещё много", — пояснил президент в опубликованном видеообращении на телеканале "Звезда".

Кроме того, президент отметил, что с каждым годом количество подобных преступлений удаётся снизить.

"За 11 прошедших лет предотвращено более двухсот терактов, а количество преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно", — рассказал Путин.

Владимир Путин подчеркнул, что подавляющее большинство подобных преступлений предотвращается на стадии подготовки.

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