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Путин рассказал, сколько терактов удалось предотвратить за 2021 год

Политика

С начала 2021 года в России предотвратили 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта. Об это президент России Владимир Путин рассказал в ходе поздравления работников органов безопасности с профессиональным праздником.

Путин рассказал, сколько терактов удалось предотвратить за 2021 год

Как подчеркнул глава страны, результат положительный, но ещё есть над чем работать.

"За 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем ещё много", — пояснил президент в опубликованном видеообращении на телеканале "Звезда".

Кроме того, президент отметил, что с каждым годом количество подобных преступлений удаётся снизить.

"За 11 прошедших лет предотвращено более двухсот терактов, а количество преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно", — рассказал Путин.

Владимир Путин подчеркнул, что подавляющее большинство подобных преступлений предотвращается на стадии подготовки.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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