С начала 2021 года в России предотвратили 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта. Об это президент России Владимир Путин рассказал в ходе поздравления работников органов безопасности с профессиональным праздником.
Как подчеркнул глава страны, результат положительный, но ещё есть над чем работать.
"За 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем ещё много", — пояснил президент в опубликованном видеообращении на телеканале "Звезда".
Кроме того, президент отметил, что с каждым годом количество подобных преступлений удаётся снизить.
"За 11 прошедших лет предотвращено более двухсот терактов, а количество преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно", — рассказал Путин.
Владимир Путин подчеркнул, что подавляющее большинство подобных преступлений предотвращается на стадии подготовки.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал о "ловушке" для взаимоотношений Москвы и Анкары.