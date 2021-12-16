Почему людей интересуют преступления?

Большинство людей любят читать и смотреть криминальные новости. Многие также обожают детективы и ужастики. Если где-то в общественном месте происходит убийство, суицид или авария, тут же собирается толпа зевак. Чем же нас так притягивают эти вещи?

Заглянуть за черту

Врач-психиатр Владимир Файнзильберг считает, что если речь идёт о преступлениях, то, во-первых, они могут быть интересны человеку как некая черта, "красная линия", за которую он сам зайти не может. В то же время ему любопытно понять психологию того, кто решился эту черту перешагнуть.

В современном обществе убивать "не комильфо", но вот есть же индивиды, которые это делают, например, по причине психического расстройства (как Сергей Глазов, который недавно устроил стрельбу в МФЦ), или потому что их моральные нормы "сдвинуты" и они не видят ничего дурного в том, чтобы таким образом решать свои проблемы. Не говоря уж о серийных маньяках, которые вообще могут убивать ради какой-то бредовой идеи.

"Это не совсем здоровый, с моей точки зрения, интерес, — говорит Файнзильберг. — У нас есть стремление посмаковать какие-то кровавые, пугающие детали. Этим же обусловлена популярность фильмов ужасов".

Вторая причина тяги к ужасам, терактам и преступлениям, по мнению специалиста, может заключаться в том, что наблюдатель, читатель или слушатель как бы примеривает эту ситуацию на себя: "Как же хорошо, что это всё произошло не со мной, и я лишь смотрю со стороны".

Снять стресс и получить адреналин

Впрочем, думается, что такой интерес скорее естественен для людей, чем противоестественен. Недаром всё популярнее становятся различные реалити-туры, где в процессе участникам предлагают пожить в условиях тюрьмы или психиатрической больницы. Или взять "комнаты страха", хоррор-квесты, где за вами может гоняться маньяк с топором…

Современная жизнь — это сплошной стресс. И иногда мы не видим выхода из него. Мы не можем высказать своим недругам всё, что о них думаем, а тем более прикончить их на месте или хотя бы нанести им телесные повреждения — это наказуемо и повлечёт за собой очень серьёзные последствия. Вот мы и "отрываемся", пропуская через себя информацию о насилии, либо имитируя роль палача или жертвы. А бывает, что наша жизнь просто слишком скучна, и нам не хватает адреналина.

Так или иначе, ужасы, реальные или виртуальные, которые лично для нас или для нашего близкого окружения не представляют никакой опасности, могут являться своего рода психотерапией.

Договориться со вторым "я"

У меня есть канал "Ужасы мира" на "Яндекс.Дзен", где я публикую авторские статьи, посвящённые мистике, чёрной магии, криминалу, конспирологии и другим "пугающим" темам. За первые полгода существования он достиг большого количества просмотров и был выведен на монетизацию. Однако его тут же пессимизировали (ограничили в показах) за так называемый шок-контент. По правилам, нельзя публиковать материалы, которые могут вызвать у читателя отвращение и другие негативные эмоции. Хотя в целом в Сети такие факты можно встретить в изобилии.

Лично я считаю, что разного рода "страшилки" часто играют роль психологической разгрузки, снижают уровень агрессии и помогают нам наладить контакт со своей тёмной стороной. Но, увы, администрация канала, видимо, посчитала иначе.

Одним словом, легализация шок-контента — это вопрос спорный. Но нельзя спорить с тем, что потребность в этом в обществе существует. И если её удовлетворение происходит в контролируемых рамках и не наносит никому ни физического, ни психического вреда, то, может, не стоит мешать людям безопасно сублимировать свое тёмное "я"?

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