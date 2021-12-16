Большинство людей любят читать и смотреть криминальные новости. Многие также обожают детективы и ужастики. Если где-то в общественном месте происходит убийство, суицид или авария, тут же собирается толпа зевак. Чем же нас так притягивают эти вещи?
Врач-психиатр Владимир Файнзильберг считает, что если речь идёт о преступлениях, то, во-первых, они могут быть интересны человеку как некая черта, "красная линия", за которую он сам зайти не может. В то же время ему любопытно понять психологию того, кто решился эту черту перешагнуть.
В современном обществе убивать "не комильфо", но вот есть же индивиды, которые это делают, например, по причине психического расстройства (как Сергей Глазов, который недавно устроил стрельбу в МФЦ), или потому что их моральные нормы "сдвинуты" и они не видят ничего дурного в том, чтобы таким образом решать свои проблемы. Не говоря уж о серийных маньяках, которые вообще могут убивать ради какой-то бредовой идеи.
"Это не совсем здоровый, с моей точки зрения, интерес, — говорит Файнзильберг. — У нас есть стремление посмаковать какие-то кровавые, пугающие детали. Этим же обусловлена популярность фильмов ужасов".
Вторая причина тяги к ужасам, терактам и преступлениям, по мнению специалиста, может заключаться в том, что наблюдатель, читатель или слушатель как бы примеривает эту ситуацию на себя: "Как же хорошо, что это всё произошло не со мной, и я лишь смотрю со стороны".
Впрочем, думается, что такой интерес скорее естественен для людей, чем противоестественен. Недаром всё популярнее становятся различные реалити-туры, где в процессе участникам предлагают пожить в условиях тюрьмы или психиатрической больницы. Или взять "комнаты страха", хоррор-квесты, где за вами может гоняться маньяк с топором…
Современная жизнь — это сплошной стресс. И иногда мы не видим выхода из него. Мы не можем высказать своим недругам всё, что о них думаем, а тем более прикончить их на месте или хотя бы нанести им телесные повреждения — это наказуемо и повлечёт за собой очень серьёзные последствия. Вот мы и "отрываемся", пропуская через себя информацию о насилии, либо имитируя роль палача или жертвы. А бывает, что наша жизнь просто слишком скучна, и нам не хватает адреналина.
Так или иначе, ужасы, реальные или виртуальные, которые лично для нас или для нашего близкого окружения не представляют никакой опасности, могут являться своего рода психотерапией.
У меня есть канал "Ужасы мира" на "Яндекс.Дзен", где я публикую авторские статьи, посвящённые мистике, чёрной магии, криминалу, конспирологии и другим "пугающим" темам. За первые полгода существования он достиг большого количества просмотров и был выведен на монетизацию. Однако его тут же пессимизировали (ограничили в показах) за так называемый шок-контент. По правилам, нельзя публиковать материалы, которые могут вызвать у читателя отвращение и другие негативные эмоции. Хотя в целом в Сети такие факты можно встретить в изобилии.
Лично я считаю, что разного рода "страшилки" часто играют роль психологической разгрузки, снижают уровень агрессии и помогают нам наладить контакт со своей тёмной стороной. Но, увы, администрация канала, видимо, посчитала иначе.
Одним словом, легализация шок-контента — это вопрос спорный. Но нельзя спорить с тем, что потребность в этом в обществе существует. И если её удовлетворение происходит в контролируемых рамках и не наносит никому ни физического, ни психического вреда, то, может, не стоит мешать людям безопасно сублимировать свое тёмное "я"?
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