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"Стрелок" в МФЦ Москвы пытался вылечиться от психических заболеваний

Происшествия

Адвокат открывшего огонь в московском МФЦ "Рязанский" Сергея Глазова заявил, что обвиняемый психически болен. При этом он воспринимает себя как здорового человека.

"Стрелок" в МФЦ Москвы пытался вылечиться от психических заболеваний

По данным Петра Колдова, диагноз Глазову поставили ещё в 2009 году. Предполагаемый преступник до сих стоит на учёте, подчеркнул адвокат.

"Его (Глазова — Прим. ред.) позиция такая: он не отрицает, что у него есть заболевание, не отрицает, что лежал в больнице, но считает, что и тогда, и сейчас он здоров абсолютно", — сообщил Колдов в разговоре с РИА Новости.

Пока правоохранительные органы не подтверждали психические заболевания обвиняемого. В скором времени Следственный комитет должен провести экспертизу ментального здоровья Глазова и рассказать о её результатах, поскольку это — часть алгоритма при расследовании подобных преступлений.

Ранее сообщалось, что Глазов признал вину. В МФЦ обвиняемый пришёл, чтобы получить паспорт. Когда "стрелка" поймали, он не смог рассказать о причинах своего поступка: говорил на допросе о COVID-19 и мировом заговоре. В результате действий бывшего военного погибли два человека, пострадали четыре, в том числе десятилетняя школьница.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
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