Думай как жертва: чем прославились самые страшные серийные убийцы

Людям нравится читать криминальные хроники, особое любопытство вызывают новости про серийных убийц. Ведь они не только наводят ужас, но и вызывают любопытство. Что творится в голове у человека, который мучает и убивает ради удовольствия? Какие предпосылки привели к тому, что человек настолько изуродовал свою душу?

Ричард Рамирес (Ночной Сталкер) — этот американец, поклонявшийся Сатане, терроризировал Лос-Анджелес в 1984–1985 годах. Его почерк был не оригинален — он врывался в дома выбранных жертв, избивал или насиловал, в зависимости от ситуации, а потом убивал. Он выбирал жертв по каким-то своим параметрам: это были как дети, так и пожилые люди. Одна изюминка все же была — Рамирес рисовал пентаграммы на стенах после совершения ритуального убийства.

— этот американец, поклонявшийся Сатане, терроризировал Лос-Анджелес в 1984–1985 годах. Его почерк был не оригинален — он врывался в дома выбранных жертв, избивал или насиловал, в зависимости от ситуации, а потом убивал. Он выбирал жертв по каким-то своим параметрам: это были как дети, так и пожилые люди. Одна изюминка все же была — Рамирес рисовал пентаграммы на стенах после совершения ритуального убийства. Тед Банди — этот убийца предпочитал молоденьких девушек, он похищал их и насиловал, а потом убивал. Банди орудовал в 1970-х годах. На его счету как минимум 12 убийств. Его почерком было то, что он отрубал головы своих жертв, которые потом хранил у себя в квартире в качестве трофеев.

— этот убийца предпочитал молоденьких девушек, он похищал их и насиловал, а потом убивал. Банди орудовал в 1970-х годах. На его счету как минимум 12 убийств. Его почерком было то, что он отрубал головы своих жертв, которые потом хранил у себя в квартире в качестве трофеев. Даниэль Барбоса — маньяк из Колумбии, который изнасиловал и убил более 150 юных девушек (в том числе девочек). Маньяк принялся за "работу" в 70-х годах. Его особенностью было то, что убивал он с помощью мачете. В 1989 году мужчина был приговорен к 16 годам заключения, но Барбосе не удалось долго продержаться — в 1994 году в тюрьме его убил кузен одной из жертв.

— маньяк из Колумбии, который изнасиловал и убил более 150 юных девушек (в том числе девочек). Маньяк принялся за "работу" в 70-х годах. Его особенностью было то, что убивал он с помощью мачете. В 1989 году мужчина был приговорен к 16 годам заключения, но Барбосе не удалось долго продержаться — в 1994 году в тюрьме его убил кузен одной из жертв. Андрей Чикатило — "ростовский мясник" орудовал в 1978 — 1990 годах, Сам маньяк признался в 56 убийствах, он насиловал и затем убивал, причем среди его жертв были как женщины, так и дети. Отличительной чертой его было то, что он отгрызал части тел своих жертв. Чикатило вынесли смертный приговор, расстреляли его в 1994 году.

— "ростовский мясник" орудовал в 1978 — 1990 годах, Сам маньяк признался в 56 убийствах, он насиловал и затем убивал, причем среди его жертв были как женщины, так и дети. Отличительной чертой его было то, что он отгрызал части тел своих жертв. Чикатило вынесли смертный приговор, расстреляли его в 1994 году. Пол Ноулз (Киллер Казанова) — этот убийца недолго наводил ужас на жителей Штатов, он совершал расправы в течение 4 месяцев 1974 года. При этом Пол был обаятельным мужчиной, он умел внушить доверие. Среди его жертв были как мужчины, так и женщины и дети. Иногда он отпускал по доброте душевной спутников своих жертв, в иных случаях убивал их за компанию. Его схватили, когда он пытался уйти на угнанной машине от полиции. Ноулз признался в совершении 35 убийств. Казанова умер при попытке к бегству, полицейский три раза выстрелил ему в грудь.

Мнение эксперта

Врач-психиатр Александр Федорович отмечает, что люди становятся маньяками в двух случаях — либо это генетическая предрасположенность, либо происходит отыгрывание детских травм во взрослом возрасте.

"Американцы описали классический образ настоящего маньяка. Это белый мужчина в возрасте от 30 до 45 лет с одним высшим образованием, вполне себе успешный, как правило, это семьянин — жена, дети, при этом в нем нет ничего выдающегося. Самый главный признак маньяка — это полное отсутствие признаков. Любой маньяк — это абсолютно ничем не выдающийся человек, средний во всех смыслах этого слова, совершенно неприметный", — отмечает эксперт.

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