EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Думай как жертва: чем прославились самые страшные серийные убийцы

Происшествия

Людям нравится читать криминальные хроники, особое любопытство вызывают новости про серийных убийц. Ведь они не только наводят ужас, но и вызывают любопытство. Что творится в голове у человека, который мучает и убивает ради удовольствия? Какие предпосылки привели к тому, что человек настолько изуродовал свою душу?

маньяк
  • Ричард Рамирес (Ночной Сталкер) — этот американец, поклонявшийся Сатане, терроризировал Лос-Анджелес в 1984–1985 годах. Его почерк был не оригинален — он врывался в дома выбранных жертв, избивал или насиловал, в зависимости от ситуации, а потом убивал. Он выбирал жертв по каким-то своим параметрам: это были как дети, так и пожилые люди. Одна изюминка все же была — Рамирес рисовал пентаграммы на стенах после совершения ритуального убийства.
  • Тед Банди — этот убийца предпочитал молоденьких девушек, он похищал их и насиловал, а потом убивал. Банди орудовал в 1970-х годах. На его счету как минимум 12 убийств. Его почерком было то, что он отрубал головы своих жертв, которые потом хранил у себя в квартире в качестве трофеев.
  • Даниэль Барбоса — маньяк из Колумбии, который изнасиловал и убил более 150 юных девушек (в том числе девочек). Маньяк принялся за "работу" в 70-х годах. Его особенностью было то, что убивал он с помощью мачете. В 1989 году мужчина был приговорен к 16 годам заключения, но Барбосе не удалось долго продержаться — в 1994 году в тюрьме его убил кузен одной из жертв.
  • Андрей Чикатило — "ростовский мясник" орудовал в 1978 — 1990 годах, Сам маньяк признался в 56 убийствах, он насиловал и затем убивал, причем среди его жертв были как женщины, так и дети. Отличительной чертой его было то, что он отгрызал части тел своих жертв. Чикатило вынесли смертный приговор, расстреляли его в 1994 году.
  • Пол Ноулз (Киллер Казанова) — этот убийца недолго наводил ужас на жителей Штатов, он совершал расправы в течение 4 месяцев 1974 года. При этом Пол был обаятельным мужчиной, он умел внушить доверие. Среди его жертв были как мужчины, так и женщины и дети. Иногда он отпускал по доброте душевной спутников своих жертв, в иных случаях убивал их за компанию. Его схватили, когда он пытался уйти на угнанной машине от полиции. Ноулз признался в совершении 35 убийств. Казанова умер при попытке к бегству, полицейский три раза выстрелил ему в грудь.
серийный убийца

Мнение эксперта

Врач-психиатр Александр Федорович отмечает, что люди становятся маньяками в двух случаях — либо это генетическая предрасположенность, либо происходит отыгрывание детских травм во взрослом возрасте.

"Американцы описали классический образ настоящего маньяка. Это белый мужчина в возрасте от 30 до 45 лет с одним высшим образованием, вполне себе успешный, как правило, это семьянин — жена, дети, при этом в нем нет ничего выдающегося. Самый главный признак маньяка — это полное отсутствие признаков. Любой маньяк — это абсолютно ничем не выдающийся человек, средний во всех смыслах этого слова, совершенно неприметный", — отмечает эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Психиатр, проводивший экспертизу Чикатило: как распознать маньяка
Темы александр федорович
Новости
Потапенко объяснил, как спасти граждан, которые не получат пенсию
Певица МакSим отвела младшую дочь в первый класс
Собчак пожаловалась на дешёвый алкоголь на свадьбе Моргенштерна
Страны Евросоюза отказались принять афганских беженцев
Директор школы пристыдила ученика, который исправил ошибку Путина
Тысячи беженцев из Афганистана толпятся на границах с Ираном и Пакистаном
"Газпром" на 30% сократит закачку газа на Украину
Кудрявцева показала необычную первосентябрьскую линейку дочери
Депутат Туров: избиратель интересуется темой Союзного государства
Талибы* назначили губернатора афганской провинции Панджшер
Последние материалы
Сенсационный способ похудеть – проглотить "дьявольский язык"
Собчак пожаловалась на дешёвый алкоголь на свадьбе Моргенштерна
Страны Евросоюза отказались принять афганских беженцев
Эксперт: Украина выбрала для строительства АЭС фирму с плохой репутацией
Директор школы пристыдила ученика, который исправил ошибку Путина
Топ-6 продуктов, необходимых больным суставам
Гору оружия и денег: что Зеленский попросит у Байдена
Вивальди для мыслей, Моцарт для здоровья
Тысячи беженцев из Афганистана толпятся на границах с Ираном и Пакистаном
"Газпром" на 30% сократит закачку газа на Украину
Популярное
Остальной мир
Россия не приняла резолюцию ООН по Афганистану. Небензя назвал причины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил, по каким причинам Россия была вынуждена отказаться от поддержки резолюции ООН по Афганистану.

Россия не приняла резолюцию ООН по Афганистану. Небензя назвал причины
Речь никогда не шла о "науке": ВОЗ выступает против массовой вакцинации
Мир. Новости мира
Речь никогда не шла о "науке": ВОЗ выступает против массовой вакцинации
Остальной мир
Движение "Талибан"* просит о помощи
Авто
"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
Александр Артамонов Призрак смерти кружит над планетой Александр Артамонов Любовь Степушова В Казахстане вброшена версия, что Россия взорвала склад в Таразе Любовь Степушова Игорь Буккер "Окей, бумер": что выросло, то выросло Игорь Буккер
Российский шоу-бизнес
Шаляпин стал владельцем дорогостоящей недвижимости
Мир. Новости мира
"Грязнейший образец": Захарова высказалась о словах генсека НАТО
Леонид Крутаков: "США специально взрывают Афганистан"
Центразия
Леонид Крутаков: "США специально взрывают Афганистан"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников