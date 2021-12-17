МИД России: Третья мировая уже началась

Масштабный глобальный конфликт уже разгорается в киберпространстве, заявил Андрей Крутских, сотрудник Министерства иностранных дел, курирующий международное сотрудничество страны в области информационной безопасности, выступая в четверг на научной конференции на тему места России в современном политическом мире.

Он утверждал, что кибератаки стали настолько частыми и серьезными, что представляют собой новый мировой конфликт, скрытый от глаз общественности.

Представитель МИД РФ подчеркнул, что Москва надеется сотрудничать с США, чтобы снизить риски, связанные с "перестрелками между цифровыми сетями".

"Идет война, и идет очень интенсивно, — предупредил Крутских. — На самом деле в киберпространстве происходят полномасштабные военные действия. И вообще, СМИ правильно говорят, что это уже Третья мировая война. Мы просто не знаем масштабов ущерба, или кто проиграет в конце, или какова будет конфигурация мира в результате этой войны”.

Дипломат подчеркнул, что Кремль готов использовать структуру ООН для достижения международных соглашений в отношении цифровой войны. Однако он отметил, что США и другие страны вмешивались в "попытки Москвы сделать этот вопрос приоритетным":

"Даже здесь они пытались использовать различные оправдания, чтобы уменьшить роль России, и вводят условия, чтобы сорвать процесс переговоров. Но всё равно в январе по инициативе России состоится основное заседание специальной комиссии ООН по разработке конвенций о кибервойне”.

Напомним, президент США Джо Байден ввел санкции против России, заявив, что Кремль стоял за массовым взломом базирующейся в Техасе компании SolarWinds, что нанесло ущерб более 100 коммерческим фирмам по всему миру, а также девяти правительственным учреждениям США. Москва опровергла это, заявив, что "настало время навести порядок на американской земле, откуда происходят постоянные нападения на критическую инфраструктуру в России”.

В марте американская фирма по кибербезопасности FireEye предупредила, что в будущем американцы будут сталкиваться с все худшими и худшими кибератаками:

"Люди даже не знают всего, от чего они зависят. Внезапно цепочка поставок начинает нарушаться из-за того, что компьютеры не работают”, — сказал тогда Кевин Мандиа, генеральный директор компании Axios.

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