Жириновский рассказал о самом счастливом дне своей жизни

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о самом счастливом дне своей жизни. Таким днём он считает 12 декабря 1993 года — момент, когда приняли новую Конституцию, а партия Жириновского получила большую часть мандатов в Госдуму в результате выборов. Об этом пишет URA.RU.

"Как же трудно описать, какое смятение тогда царило в головах демократов-западенцев. Они уже себе шампанское налили, чтобы выпить за свою победу, и вдруг объявление: на всех участках побеждает ЛДПР", — поделился воспоминаниями Жириновский.

По его словам, победа ЛДПР привела в бешенство "врагов России", которые уже собирались "проводить банкет", празднуя своё преимущество. Жириновский признался, что совсем не рассчитывал на такую удачу.

"А я, наоборот, был очень рад. Ведь рассчитывал на один-два мандата, а мы завоевали целых 64!" — вспомнил депутат.

Политик рассказал, что начиная с того дня, представители мировой прессы начали активно интересоваться партией ЛДПР и её программой.

"Это было великолепно! Никогда не забуду своих ощущений в те дни", — не смог скрыть эмоций Жириновский.

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