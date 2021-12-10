Режиссёр Сокуров огорчился после спора с Путиным

Режиссер Александр Сокуров заявил, что его огорчила дискуссия с президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета по правам человека.

"Я огорчен тем, как все прошло, потому что президент не вник в суть сказанного мной, невнимательно слушал или, может быть, я непрофессионально задал вопрос. Ну так, слава богу, что я не профессионально задал вопрос, потому что я не политик, а просто человек "со стороны", — заявил Сокуров в беседе с РБК.

Режиссёр объяснил резкий ответ лидера страны тем, что президент неправильно интерпретировал его слова.

Ранее на заседании СПЧ Владимир Путин вступил в полемику с Александром Сокуровым об устройстве России. В частности, режиссёр сказал, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими и предложил дать свободу выбора тем, кто не хочет жить в составе РФ. Путин не поддержал это мнение и выразил свои контраргументы. Он отметил, что нужно принимать во внимание специфику и многонациональность России. Режиссер начал перебивать главу государства, и президент призвал собеседника не превращать заседание СПЧ в ток-шоу.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил жёсткую реакцию президента на слова Александра Сокурова. По словам Пескова, режиссёр непрофессионально и без знания предмета затронул очень важные и в то же время деликатные темы, а президент этого не терпит.

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