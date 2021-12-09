Путин подискутировал с режиссёром Сокуровым об устройстве России

Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов рассказал, что президент России Владимир Путин вступил в полемику с режиссером Александром Сокуровым об устройстве России.

В четверг, 9 декабря Путин встретился с членами СПЧ. Встреча продлилась почти пять часов.

По словам Кабанова, у президента с Сокуровым "вышла вообще хорошая полемика". Режиссёр выразил свои мысли по поводу устройства России.

"Президент спокойно реагировал, очень чётко и практически каждое выступление давал достаточно серьезный расклад", — цитирует Кабанова РИА Новости.

Путин отметил, что необходимо принимать во внимание специфику и многонациональность России.

Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин сказал, что разрушенные судьбы бездомных людей не могут не порождать чувство стыда у любого чиновника.

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