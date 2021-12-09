EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Автоэксперт предупредил о наказании за управление автомобилем с "механикой"
Юрист Капустин рассказал, как проверить данные диспетчера Галегова
Премьер Мишустин: Россия — лидер по поставкам двигателей для военной авиации
Стал известен размер гонорара Андрея Данилко за выступление в Дубае
Минздрав зарегистрировал самое дорогое в мире лекарство "Золгенсма"
Мясников назвал лекарство, спасающее от тяжёлой формы COVID-19
Политолог назвал надежду Саакашвили на освобождение соратниками иллюзией
Памяти Айдына Мехтиева
Путин поручил регионам проработать закон о QR-кодах

Путин подискутировал с режиссёром Сокуровым об устройстве России

Политика

Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов рассказал, что президент России Владимир Путин вступил в полемику с режиссером Александром Сокуровым об устройстве России.

Путин подискутировал с режиссёром Сокуровым об устройстве России

В четверг, 9 декабря Путин встретился с членами СПЧ. Встреча продлилась почти пять часов.

По словам Кабанова, у президента с Сокуровым "вышла вообще хорошая полемика". Режиссёр выразил свои мысли по поводу устройства России.

"Президент спокойно реагировал, очень чётко и практически каждое выступление давал достаточно серьезный расклад", — цитирует Кабанова РИА Новости.

Путин отметил, что необходимо принимать во внимание специфику и многонациональность России.

Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин сказал, что разрушенные судьбы бездомных людей не могут не порождать чувство стыда у любого чиновника.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Путин одернул журналиста NBC во время интервью
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Учёные: каждая кошка имеет признаки психопатии
Моргенштерн в новом треке рассказал о своих планах на счёт родины
Глава МИД Лавров осветил сценарии развития мира
Автоэксперт предупредил о наказании за управление автомобилем с "механикой"
Юрист Капустин рассказал, как проверить данные диспетчера Галегова
Премьер Мишустин: Россия — лидер по поставкам двигателей для военной авиации
Стал известен размер гонорара Андрея Данилко за выступление в Дубае
Минздрав зарегистрировал самое дорогое в мире лекарство "Золгенсма"
Мясников назвал лекарство, спасающее от тяжёлой формы COVID-19
Политолог назвал надежду Саакашвили на освобождение соратниками иллюзией
Популярное
Мир. Новости мира
Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о своём отношении к "Северному потоку-2" и конфликту на Украине.

Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине
На похоронах Марк Рудинштейн подал знак с "того света"
Шоу-бизнес
На похоронах Марк Рудинштейн подал знак с "того света"
Мир. Новости мира
"Труд": 10 странам мира грозит исчезновение с лица Земли
Мир. Новости мира
Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии
Ирина Шлионская Тотальная цифровизация может привести к деменции Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Какие по счёту куранты находятся на Спасской башне Московского Кремля? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Поклонская может быть похищена в Кабо-Верде. Вопрос в решимости Киева Любовь Степушова
Шоу-бизнес
Пугачёва отреагировала на видео с тяжелобольным Данилко
Политика. Новости и аналитика
Госдума приняла законопроект о расширении полномочий полиции
Белый дом "сдал" Байдена: президент США говорил с Путиным не один
Мир. Новости мира
Белый дом "сдал" Байдена: президент США говорил с Путиным не один
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников