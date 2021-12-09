Путин: государство должно защищать бездомных людей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что разрушенные судьбы бездомных людей должны вызывать чувство стыда у всех, а государство должно помогать им вне зависимости от причин.

Разрушенные судьбы бездомных людей не могут не порождать чувство стыда у любого чиновника, сказал глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Он отметил, что не все госслужащие чёрствые — среди них много совестливых и сознательных. Путин подчеркнул, что государство должно оказывать помощь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, вне зависимости от причин, приведших к этому.

По словам лидера страны, власти должны уделять особое внимание людям, оказавшимся на улице без жилья и медицинской помощи.

"Конечно, здесь очень важно сотрудничество с НКО и с религиозными организациями", — цитирует президента РИА Новости.

Он добавил, что все традиционные конфессии, представленные в России, помогают людям, и такие усилия необходимо поощрять.

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