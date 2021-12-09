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Путин призвал обсудить закон о СМИ-иноагентах с профессионалами

Политика

Президент РФ Владимир Путин призвал проанализировать закон об иностранных агентах со специалистами. Такие действия необходимы, чтобы узнать, как функционирует документ, пояснил глава государства.

Путин призвал обсудить закон о СМИ-иноагентах с профессионалами

Вместе с этим Путин подчеркнул, что закон об иноагентах помогает обеспечивать безопасность России от чужого вмешательства во внутреннюю обстановку. Не только в нашей стране действует такой документ, контролирующий подобные СМИ, заявил президент. Он также добавил, что их представителей вызывают в суд, за игнорирование они могут получить лишение свободы.

"Нам нужно обеспечить и свободу слова, нужно обеспечить в некоторой степени неприкосновенность тех людей, которые обращают внимание на изъяны нашего общества, несовершенство нашего государственного аппарата и системы, на вопросы, которые возникают в ходе избирательных кампаний", — сказал российский лидер, слова которого приводит РИА Новости.

Закон о СМИ, которые выполняют функции иностранного агента, то есть получающие деньги от кого-то за пределами России, приняли в 2017 году. Список соответствующих изданий можно посмотреть на сайте Минюста РФ. Пока этот перечень состоит из 103 пунктов.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
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